Пассажиры рейса Москва — Кемерово несколько дней не могут получить багаж

Кемерово, , 11:52 — REGNUM Десятки пассажиров авиарейса Москва — Кемерово уже нескольких дней не могут получить свой багаж. В кемеровском аэропорту уверяют, что это произошло из-за сбоя в аэропорту «Шереметьево».

»Задержка багажа пассажиров данного авиарейса произошла из-за сбоя в аэропорту «Шереметьево». Каждый день его частично досылают. Сегодня мы получили только три багажа, — сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на справочную кемеровского аэропорта.

Отметим, что авиарейса «Москва — Кемерово» был выполнен 1 июня авиакомпанией «Аэрофлот».

Напомним, что 5 мая в результате катастрофы самолёта SSJ-100 в «Шереметьево» погиб 41 человек, 19 получили ранения. При посадке воздушное судно вспыхнуло, а затем сгорело.