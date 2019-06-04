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Понятие «цифровых денег» нужно включить в ГК РФ — заслуженный юрист России

Общество

Ситуация с «цифрой» в законодательстве — непростая, считает Людмила Новосёлова

Понятие «цифровых денег» нужно включить в ГК РФ — заслуженный юрист России
Colin
Цифровая экономика

Екатеринбург, 4 июня 2019, 11:54 — REGNUM  Термин «Цифровые деньги» (криптовалюта) следует ввести в Гражданский кодекс РФ. Об этом заявила заслуженный юрист России Людмила Новосёлова на расширенном заседании Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрист подчеркнула, что ЦБ РФ ранее выступал против легализации цифровых денег, из-за чего ряд законодательных норм, которые могли бы уже давно регулировать отрасль, не были в нужное время введены.

«Мы сталкиваемся с тем, что основные проблемы в области регулирования цифровой экономики завязаны на том, что у нас нет правового режима на такого рода платёжные объекты», — сказала Новосёлова.

В частности, остаётся неясным режим налогообложения цифровых активов, режим их налогового учёта. До конца не прояснено, являются ли сделки с использованием криптовалют легальными.

По мнению главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), ряд законопроектов по цифровой сфере оказались «недостаточного качества», почему их и «затормозили». В частности, это касается законопроекта о цифровых финансовых активах.

С тезисом об отставании по части цифрового законодательства согласилась и Новосёлова.

Напомним, 4 июня в Екатеринбурге проходит заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Также ожидается конференция, посвящённая 25-летнему юбилею принятия Гражданского кодекса РФ. Мероприятия продолжатся 5 июня на базе Уральского государственного юридического университета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге обсуждают вопросы кодификации законодательства России

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Цифровая экономика и электронная коммерция
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