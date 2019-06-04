Утечка: новую часть Baldur's Gate покажут на презентации Google Stadia

Брюссель, , 12:04 — REGNUM Продолжение популярной серии ролевых игр Baldur’s Gate могут анонсировать на презентации Google Stadia, которая состоится 6 июня 2019 года. Об этом 3 июня рассказал журналист-инсайдер Лиам Робертсон, ссылаясь на собственные источники внутри компании-разработчика.

https://twitter.com/Doctor_Cupcakes/status/1135594404352339968

По заявлению Робертсона, Google планируют не только рассказать новые подробности своего сервиса Stadia, но и представить список игр, которые он будет поддерживать. Одной из них, вероятно, станет Baldur’s Gate 3. При этом анонс игры, по словам инсайдера, откроет презентацию Google.

Ранее на сайте бельгийской компании Larian Studios появился загадочный тизер с цифрой 3. Некоторые пользователи посчитали, что разработчики в скором времени анонсируют Divinity: Original Sin 3 — продолжение самой популярной франшизы компании. Однако пользователь Twitter с ником Kunken нашёл в коде сайта упоминание Baldur’s Gate.

Baldur’s Gate — ролевая игра, созданная канадской студией BioWare в 1998 году. Действие проекта разворачивается в вымышленной вселенной Forgotten Realms, принадлежащей к миру настольной ролевой игры Dungeons and Dragons. Перед игроками ставится задача создания уникального персонажа, они могут выбирать из нескольких рас и классов. Впоследствии им предлагают отправиться в многочасовое путешествие по спасению фэнтезийного мира.

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