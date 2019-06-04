Ушла из жизни супруга президента Израиля

Иерусалим, , 11:47 — REGNUM Супруга президента Израиля Реувена Ривлина — Нехама — ушла из жизни в возрасте 73 лет, сообщает 4 июня Haaretz.

«Вместе со всеми жителями Израиля выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной супруги президента Нехамы Ривлин», — говорится в заявлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что Нехама Ривлин страдала легочным фиброзом, несколько месяцев назад она перенесла трансплантацию легкого.

Ривлин была ученым-биологом, работала в университете Иерусалима на кафедрах зоологии, экологии и генетики.