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Ушла из жизни супруга президента Израиля

Общество

Нехама Ривлин страдала легочным фиброзом

Иерусалим, 4 июня 2019, 11:47 — REGNUM  Супруга президента Израиля Реувена РивлинаНехама — ушла из жизни в возрасте 73 лет, сообщает 4 июня Haaretz.

«Вместе со всеми жителями Израиля выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной супруги президента Нехамы Ривлин», — говорится в заявлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что Нехама Ривлин страдала легочным фиброзом, несколько месяцев назад она перенесла трансплантацию легкого.

Ривлин была ученым-биологом, работала в университете Иерусалима на кафедрах зоологии, экологии и генетики.

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