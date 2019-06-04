Рамазана Абдулатипова допросят по делу против экс-чиновников Дагестана

Москва, , 11:48 — REGNUM Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов будет допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу против бывших высокопоставленных чиновников республики. Такое решение принял Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству защиты, пишет на своей странице в Facebook адвокат Дагир Хасавов. Дата допроса еще не назначена.

Напомним, накануне, 3 июня, прошли предварительные слушания по уголовному делу против экс-врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего вице-премьера — министра экономики и территориального развития республики Раюдина Юсуфова.

Им вменяют в вину растрату 41 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания в городе Махачкале под спецучреждение для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Сами обвиняемые своей вины не признают, отмечая, что объект был построен и уже давно используется по назначению.

Ещё до начала судебного заседания стало известно, что адвокаты бывших чиновников будут настаивать на вызове в качестве свидетеля Рамазана Абдулатипова. Ныне постпред России в Организации исламского сотрудничества, по мнению защиты, должен подтвердить невиновность подсудимых и необоснованность предъявляемых к ним претензий.

Однако судья Лефортовского суда также удовлетворил и ходатайство гособвинителя о продлении ареста Гамидову и Юсуфову. Срок заключения под стражей им продлён до 22 ноября 2019 года. Очередное судебное заседание, как пишет Дагир Хасавов, назначено на 11 июня 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Гамидов и Юсуфов вместе с бывшим вице-премьером Дагестана Шамилем Исаевым и экс-министром образования и науки республики Шахабасом Шаховым были задержаны 5 февраля 2018 года. Чиновников переправили в московское СИЗО «Лефортово», где все четверо находятся и по сей день. Их обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств при реализации на территории республики государственных программ.

Эпизод с хищениями при строительстве спецучреждения для временного содержания иностранцев, по которому проходят Гамидов и Юсуфов, был выделен в отдельное производство. Первоначально по существу он должен был быть рассмотрен в Махачкале. Однако Генпрокуратура посчитала, что в Дагестане рассмотрение дела может быть необъективным и пристрастным. Верховный суд России удовлетворил ходатайство гособвинения об изменении подсудности в пользу Лефортовского районного суда столицы.

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