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Новый стационар детского хосписа Петербурга открыли в парке в Павловске

Общество

Здесь всё создано для того, чтобы наполнить радостью жизнь тяжело больных детей

Новый стационар детского хосписа Петербурга открыли в парке в Павловске
Иллюстрация: АНО «Детский хоспис»
Здание в Павловске после реконструкции

Павловск, Санкт-Петербург, 4 июня 2019, 12:01 — REGNUM  На территории парка Мариенталь в Павловске (Пушкинский район Санкт-Петербурга) в полдень, 4 июня, открылся новый стационар городского Детского хосписа. В переданном хоспису правительством Петербурга здании проведена реконструкция и оборудовано восемь одноместных палат совместного пребывания ребёнка с родителями.

«Каждая палата оформлена как отдельная квартира, с телевизором, отдельной ванной комнатой и медицинским оборудованием», — рассказали в пресс-службе Детского хосписа

В здании также созданы игровая зона, сухой бассейн, есть удобная гостиная с мягкими диванами, установлена необходимая для проживания детей и взрослых бытовая техника.

«Первыми гостями в Павловске станут дети и их родные — пациенты Санкт-Петербургского Детского хосписа и все, кто помогал осуществить мечту: сотрудники, волонтеры и благотворители», — рассказали в пресс-службе.

В ходе начавшегося в эти минуты праздника в честь открытия стационара гостям будет представлена интересная концертно-развлекательная программа.

Стационар в Павловске — уже третье учреждением паллиативной помощи, открытое Детским хосписом для семей, где ребенок болен неизлечимым заболеванием.

Санкт-Петербургский Детский хоспис оказывает медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь ежегодно (до 400 пациентов) детям, нуждающимся в получении паллиативной медицинской помощи.

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