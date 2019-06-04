Более 300 тысяч мусульман совершили общий намаз на площади в Стамбуле

Анкара, , 11:44 — REGNUM По инициативе муфтията Стамбула в столице Турции на площади Еникапы собралось более 300 тысяч верующих. Мусульмане совершили джамаат таравих-намаз (коллективный желательный намаз в месяц Рамадан после обязательной ночной молитвы).

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, таким образом верующие почтили память героев битвы при Бадре 624 года — первого крупного сражения между мусульманами, ведомыми Пророком Мухаммадом, и племенной знатью курайшитов. Намаз таравих совершили в стиле эндерун — это древняя манера совершения коллективного таравих-намаза, уходящая корнями еще во времена Османской империи. После таравиха во всех мечетях Турции были прочтены молитвы. Также намаз вместе с народом совершили и высшие официальные лица Турецкой Республики — среди них президент, министры и депутаты.