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Более 300 тысяч мусульман совершили общий намаз на площади в Стамбуле

Общество

Мероприятие прошло по инициативе муфтията Стамбула

Анкара, 4 июня 2019, 11:44 — REGNUM  По инициативе муфтията Стамбула в столице Турции на площади Еникапы собралось более 300 тысяч верующих. Мусульмане совершили джамаат таравих-намаз (коллективный желательный намаз в месяц Рамадан после обязательной ночной молитвы).

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, таким образом верующие почтили память героев битвы при Бадре 624 года — первого крупного сражения между мусульманами, ведомыми Пророком Мухаммадом, и племенной знатью курайшитов. Намаз таравих совершили в стиле эндерун — это древняя манера совершения коллективного таравих-намаза, уходящая корнями еще во времена Османской империи. После таравиха во всех мечетях Турции были прочтены молитвы. Также намаз вместе с народом совершили и высшие официальные лица Турецкой Республики — среди них президент, министры и депутаты.

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Зарубежная хроника
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