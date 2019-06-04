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В Киеве взяли под стражу полицейского, подозреваемого в ранении ребёнка

Общество

Решение по второму фигуранту дела пока не вынесено

Киев, 4 июня 2019, 11:40 — REGNUM  Один из полицейских, подозреваемых в нанесении смертельного ранения пятилетнему мальчику, взят под стражу без возможности выйти под залог, сообщило 4 июня издание Strana.ua.

Суд арестовал 31-летнего Ивана Приходько на срок 60 дней без права выхода под залог. Решение по второму фигуранту дела пока не вынесено.

Напомним, 31 мая сотрудники патрульной полиции города Переяслав-Хмельницкого выпивали на природе и решили пострелять по банкам. Правоохранители подозревают их в нанесении пятилетнему мальчику пулевого ранения в голову, в результате которого он скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, после происшествия глава Национальной полиции Киевской области подал в отставку и попросил отправить его воевать в Донбасс.

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