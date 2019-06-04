Четырёхдневный брак Николаса Кейджа расторгнут

Лас-Вегас, США, , 11:29 — REGNUM Американский актёр Николас Кейдж и визажист Эрика Койке официально больше не являются супругами. Суд принял решение аннулировать их брак, сообщает Fox News.

В своем заявлении с просьбой расторгнуть брак, поданном четыре дня спустя после регистрации, актёр утверждал, что был слишком пьян, когда согласился жениться на Койке. Кроме того, стало известно, что у 34-летний женщины на тот момент были отношения с другим мужчиной.

Читайте также: Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Как сообщало ИА REGNUM, Николас Кейдж был женат четыре раза. В 1995 году он женился на Патриции Аркетт. Пара развелась в 2001 году. В 2002 году он сочетался браком с Лизой Мэри Пресли, дочерью Элвиса Пресли, и через три месяца подал на развод. С предыдущей, третьей женой официанткой Элис Ким Кейдж расстался в январе 2016 года.

Напомним, брак с визажистом Эрикой Койке актёр зарегистрировал в Лас-Вегасе 23 марта 2019 года. Однако уже 27 марта он подал заявление с просьбой аннулировать союз. По словам очевидцев, во время бракосочетания актёр был пьян. Вероятно, решение, принятое не на свежую голову, привело Кейджа в замешательство, что могло стать причиной столь поспешного развода.

Читайте ранее в этом сюжете: Актер Николас Кейдж промотал огромное состояние на странных покупках