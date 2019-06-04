В Химках подвели итоги чемпионата России по авиамодельному спорту — 2019

Химки, Московская область, , 11:24 — REGNUM Чемпионат России и Первенство России 2019 года по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей F-2А прошли в подмосковных Химках в начале июня, сообщила пресс-служба Дома юных техников «Интеграл» им. Академика П.Д. Грушина.

Соревнования посвящены памяти выдающегося советского авиаконструктора Семёна Лавочкина. Во время проведения мероприятия был установлен мировой рекорд скорости. 2 июня была зафиксирована скорость авиамодели 308,2 км/ч. Рекорд установил кандидат в мастера спорта из Санкт-Петербурга Павел Ребров.

Победителями Чемпионата России стали Павел Ребров (1 место, Санкт-Петербург), Геннадий Емельянов (2 место, Москва), Андрей Калинин (3 место, Московская область). В Первенстве России (юношеский зачёт) победы одержали Светлана Суркова (1 место, Свердловская область), Александр Клочков (2 место, Московская область), Егор Суслов (3 место, Нижегородская область).

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