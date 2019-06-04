«Не своя»: главная причина агрессивного каршеринга

Москва, , 11:17 — REGNUM Каршеринг оказался вне определенной части регулирования Правил дорожного движения (ППД). Агрессивное и неумелое поведение на дорогах водителей арендованных машин уже вошло в «притчу во языцех», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Причиной этому то, что автомашина «не своя» и часто за рулем оказывается человек, который её не арендовал. И конечно, отдельный вопрос — это нарушение ПДД с участием таких машин. «Шашечки» на дорогах, подрезание, нарушение скоростного режима, не включенные фары вечером и множество иных нарушений раздражают уже не только обычных водителей, но и ГИБДД», — пояснил эксперт.

Сотрудникам службы приходится буквально охотиться за злостными нарушителями, ведь они привязаны не к определенной машине, они их меняют каждый день и чтобы опознать такого нарушителя необходимо получить доступ к базе данных и определить кто именно сидел за рулем, если фиксиция нарушения была автоматическая.

«Так что, предложение ГИБДД о запрете каршеринга для злостных нарушителей ПДД — это абсолютно правильное и своевременное решение», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров заявил, что водители, которые часто попадаются с нарушениями правил дорожного движения, могут лишиться возможности пользоваться услугами каршеринговых компаний.

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