84 жителям Калужской области назначена досрочная пенсия

Калуга, , 11:04 — REGNUM В 2019 году с заявлениями о назначении досрочной пенсии за длительный стаж в Калужской области обратились 102 человека, из которых 15 мужчин и 87 женщин. Как сообщили 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области, с 2019 года мужчины могут выйти на пенсию при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), женщины — при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).

По итогам рассмотрения заявлений досрочная пенсия за длительный стаж была назначена 84 жителям.

Читайте также: В Калужской области индексация соцвыплат затронула 166,2 тыс. жителей

Стоит отметить, что для определения права на досрочную пенсию по этому основанию в расчёт принимаются только периоды работы и пособия по временной нетрудоспособности. При этом не учитываются служба в армии, отпуск по уходу за ребёнком, период получения пособия по безработице, уход за престарелыми или инвалидами — но это исключение касается именно стажа, дающего право на досрочную пенсию. При назначении пенсии на общих основаниях эти периоды входят в стаж, как и периоды работы.

Проверить свой стаж и количество пенсионных баллов можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.

Как сообщало ИА REGNUM, прожиточный минимум в Калужской области на четвёртый квартал 2018 года для трудоспособного населения составлял 11 039 рублей, для пенсионеров — 8542 рубля.