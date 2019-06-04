Названы лучшие курорты России для отдыха с детьми

Москва, , 11:03 — REGNUM Самым лучшим курортами России для отдыха с детьми назван город Сочи (Краснодарский край). За него отдали голоса 40% граждан, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Вторую строчку рейтинга для летнего семейного отдыха занял город Анапа в Краснодарском крае (16%), на третьей строчке — Курортный район Санкт-Петербурга (11%).

Также в пятёрке лидеров популярных российских курортов для отдыха с детьми оказались Байкал (Иркутская область и Бурятия) (11%) и Евпатория (7%).

Также в Топ-10 вошли Ялта (7%) и Феодосия (4%) в Крыму, Ейск (Краснодарский край), Зеленоградск (Калининградская область) и Пятигорск (Ставропольский край). За них отдали голоса по 2% опрошенных.

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Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом России для семейных путешествий назван Санкт-Петербург.

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