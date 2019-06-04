Утечка: новая Fable станет сюжетным продолжением оригинальной трилогии

Лондон, , 11:13 — REGNUM На Reddit 3 июня появился пост с описанием сюжета и геймплейных подробностей новой части Fable от Playground Games, однако автор публикации быстро удалил своё сообщение и аккаунт. Тем не менее, пользователь с ником Lag Swag 1 сохранил большую часть информации и пересказал её — геймеров ждёт полноценное продолжение сюжета трилогии Fable.

По словам источников, в новой Fable появится возможность переключения вида от первого и третьего лица, продвинутый редактор персонажа, масштабный открытый мир и возможность самостоятельно отстраивать города. При этом в игре не будет огнестрельного оружия (как это было в Fable 3), а игроки смогут полностью игнорировать основную сюжетную линию в своих приключениях.

Сюжетно новая Fable продолжит предыдущие части. Континенты Альбион и Аврора исчезнут — спустя много лет в мире появятся новые земли и королевства. При этом персонажи предыдущих частей (в частности, Тереза и вся Гильдия Героев) переживут разрушение мира и окажутся на новых локациях вместе с главным персонажем.

Новую часть Fable должны официально анонсировать в рамках ежегодной игровой выставки E3 2019.

Напомним, Fable — это ролевая игра, разработанная геймдизайнером Питером Мулинье и студией Lionhead Studios в 2004 году. В Fable игрок полностью проживает жизнь своего персонажа от раннего детства до старости, участвуя в многочисленных приключениях и схватках с врагами. Первая часть была крайне положительно воспринята публикой и критиками. Следом за ней вышли Fable 2 (только для Xbox360) и Fable 3 (на PC и актуальных консолях).

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