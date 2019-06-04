Филин-патриот вернулся на родные русские Курилы

Южно-Сахалинск, , 10:58 — REGNUM Ученые подтвердили миграцию редких рыбных филинов из Японии на курильский остров Кунашир. Прилетела птица с северного японского острова Хоккайдо. По сообщению ТАСС, сотрудники заповедника «Курильский» обнаружили на лапе у филина нестандартное желтое кольцо."Птенцы рыбного филина, выведенные на о. Кунашир, желтыми кольцами не метились. В ходе переписки с японскими орнитологами была получена информация о том, что кольцами желтого цвета они метят птенцов рыбного филина на о. Хоккайдо. Данная регистрация является первым фактическим подтверждением перемещения рыбных филинов с острова Хоккайдо на остров Кунашир», — говорится в сообщении.

Специалисты предположили, что птица могла преодолеть Кунаширский пролив в зимнее время. Расстояние между Кунаширом и островом Хоккайдо составляет около 30 км. Сотрудники расположенного на Кунашире и одном из островов Малой Курильской гряды заповедника «Курильский» изучают популяцию островного подвида рыбного филина на протяжении нескольких лет. Рыбный филин является редким видом птиц, занесенных в Красную книгу России, и находится под угрозой исчезновения. Численность островного подвида составляет около 250 особей, 70−80 из них обитают на острове Кунашир, остальные — на Хоккайдо.