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В Индонезии упали продажи одежды из-за беспорядков 22 мая — СМИ

Общество

В 2018 году прибыль достигала 50 млн рупий в день, а в 2019 году — только 5-10 млн

Джакарта, 4 июня 2019, 11:01 — REGNUM  

Ряд торговцев мусульманской одежды в Индонезии жалуются на отсутствие покупателей на рынке Танах Абанг из-за беспорядков 21−22 мая 2019 года, сообщает информационное агентство Gatra.

Один из продавцов заявил, что, в 2018 году количество продаж были существенно выше.

«В прошлом году прибыль обычно достигала 50 млн рупий в день или примерно $3500. Сегодня же трудно заработать 10 млн рупий в день ($703). Возможно, это связано с президентскими выборами в стране и беспорядками 22 мая», — заявила Синта, продавец на рынке Танах Абанг в Джакарте, выразив надежду, что ситуация изменится в скором времени.

Как ранее передавало ИА REGNUM, беспорядки начались в Индонезии после оглашения результатов выборов в стране 21 мая 2019 года. В связи с этим, многие иностранные государства предостерегли граждан своих стран от поездок в Индонезию.

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