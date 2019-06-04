Тысячи мусульман Крыма совершили намаз в честь праздника Ураза-байрама

Симферополь, , 10:55 — REGNUM Более трёх тысяч мусульман Крыма собрались в Симферополе 4 июня, чтобы совершить намаз в честь исламского праздника прекращения поста — Ураза-байрама, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам муфтия Крыма Эмирали Аблаева, утром во всех мечетях полуострова состоялся праздничный намаз, в симферопольском зале Дворца культуры профсоюзов собралось около трёх тысяч мусульман.

«Чтобы сохранить народ, вырастить правильно наших детей, необходимо каждый день, каждый час думать об их образовании. Знания и только знания выведут наш народ к успеху. Нам надо строить детские сады и школы, учить детей нашей культуре, родному языку, чтобы о нашем народе не говорили как о малочисленном этносе, наоборот, чтобы говорили как о великом, образованном и мудром народе. Все это в наших руках. Поэтому оставьте обиды и недоразумения, вражду и противостояние, злость и претензии. Лишь сплоченность во всем — залог успешного будущего на нашей родной земле», — отметил Аблаев.

Он также отметил, что в центральной мечети Симферополя Кебир-джами праздничный намаз совершили ещё около 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, главы Крыма Сергея Аксёнова объявил 4 июня выходным днём в республике по случаю завершения мусульманского поста Рамадана и началапраздника разговения Ураза-байрама.

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