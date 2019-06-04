Серена Уильямс попала в список богатейших женщин мира по версии Forbes

Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс стала первой спортсменкой в истории, оказавшаяся в списке самых богатых женщин мира по версии журнала Forbes, которая смогла собственными усилиями заработать своё состояние. Об этом говорится в сообщении издания в Twitter.

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На сегодняшний день состояние спортсменки оценивается в $225 млн.

В 2018 году Сирена Уильямс значилась на первом месте в списке Forbes самых высокооплачиваемых спортсменок. Её доход оценивался в $18,1 млн. Причём на призовые от участия в турнирах пришлось только $62 тыс.

https://twitter.com/Forbes/status/1135681366253809664

Напомним, Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного «Золотого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах Большого шлема. После Маргарет Смит-Корт Уильямс занимает второе место по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23).

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Серена Уильямс также является пятикратной победительницей итогового чемпионата WTA и рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег. За пределами корта Уильямс успешно занимается бизнесом, зарабатывая на рекламных контрактах в среднем 12 млн долларов в год и владея собственной фирмой по производству спортивной одежды Aneres Designs.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года бывшая первая ракетка мира, 37-летняя теннисистка из США Серена Уильямс была признана женщиной года по версии журнала GQ. На тот момент в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс занимала 16-ю строчку.

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