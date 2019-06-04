В Крыму объявили выходной по случаю праздника Ураза-байрам

Симферополь, , 10:46 — REGNUM Главы Крыма Сергея Аксёнов объявил 4 июня выходным днём в республике по случаю завершения мусульманского поста Рамадан и началом праздника разговения Ураза-байрам. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства РК.

«Хочу всех крымских мусульман поздравить с праздником Ураза-байрам. Уверен, что мусульмане Крыма проведут эти дни в приподнятом настроении. Все те традиции, которые есть в Крыму, мы будем сохранять и приумножать», — отметил глава РК.

Он также выразил мусульманам полуострова слова благодарности за мир и уважение к представителям других конфессий и национальностей.

«Межнациональное согласие — это залог успешного развития любого субъекта Российской Федерации», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ураза-байрам — один из главных религиозных праздников для мусульман, он продлится три дня. В это время принято навещать пожилых родственников и тяжелобольных людей, дарить сладости детям, делать подарки близким.

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