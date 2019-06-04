Вторник, 4 Июня 2019 года
10:46:33 МСК

В Крыму объявили выходной по случаю праздника Ураза-байрам

Общество

Глава республики поблагодарил мусульман полуострова за мир и уважение к другим конфессиям и национальностей

Симферополь, 4 июня 2019, 10:46 — REGNUM  Главы Крыма Сергея Аксёнов объявил 4 июня выходным днём в республике по случаю завершения мусульманского поста Рамадан и началом праздника разговения Ураза-байрам. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства РК.

«Хочу всех крымских мусульман поздравить с праздником Ураза-байрам. Уверен, что мусульмане Крыма проведут эти дни в приподнятом настроении. Все те традиции, которые есть в Крыму, мы будем сохранять и приумножать», — отметил глава РК.

Он также выразил мусульманам полуострова слова благодарности за мир и уважение к представителям других конфессий и национальностей.

«Межнациональное согласие — это залог успешного развития любого субъекта Российской Федерации», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ураза-байрам — один из главных религиозных праздников для мусульман, он продлится три дня. В это время принято навещать пожилых родственников и тяжелобольных людей, дарить сладости детям, делать подарки близким.

По теме: Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ислам
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить