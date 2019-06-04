Житель Дагестана позарился на известняк и нанес ущерб на 21 млн рублей

Махачкала, , 10:43 — REGNUM В незаконной добыче полезных ископаемых обвиняется житель города Махачкалы. Ущерб сельскохозяйственным землям от его действий превысил 21 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что обвиняемый с помощью экскаватора незаконно добывал бутовый камень (известняк) на территории Табасаранского района республики. Теперь нарушителю по решению суда придётся возместить причинённый окружающей среде ущерб.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что при незаконной добыче известняка житель дагестанского города Дербента уничтожил плодородную почву на площади почти 14,3 тыс. кв. м, а также срубил деревья породы «дуб» общим объемом 114 куб. м. Суд обязал злоумышленника возместить нанесённый лесному фонду ущерб, который оценён в 149 млн рублей.