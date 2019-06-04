Станция метро «Проспект Мира» в Москве возобновила работу в штатном режиме

Москва, , 10:36 — REGNUM В Москве возобновила работу в штатном режиме станция метро «Проспект Мира», сообщает 4 июня Twitter пресс-службы метрополитена.

«Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии снова работает в обычном режиме», — говорится в информации.

Ранее сообщалось, что утром 4 июня из-за религиозных мероприятий будет закрыт вход пассажиров на станцию.

В Москве 4 июня перекрыто движение на улицах возле Московской соборной мечети, Исторической мечети, а также на улице Ахмата Кадырова в Южном Бутово. Кроме этого, действуют ограничения возле мечети на улице Хачатуряна.