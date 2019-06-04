Код «жёлтый»: Экстремальная жара до 40 градусов Цельсия обрушится на Китай

Пекин, , 10:35 — REGNUM Национальный метеоцентр Китая продлил «желтый» уровень погодой опасности в связи с жарой, воцарившейся в ряде регионов Китая, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Провинции Хэнань, Шаньдун, Хэбэй, Шаньси, Шэньси, Цзянсу, Аньхой, Хубэй и Хунань, а также город центрального подчинения Чунцин ощутят на себе температуры от 35 до 37 градусов Цельсия.

В некоторых районах провинций Хэнань, Шаньдун и Хубэй температуры и вовсе могут перевалить за 40 градусов. В то же время, мощные ливни обрушатся на ряд регионов юга Китая и продлятся минимум до 6 июня. В бассейнах реки Хуанхэ и Хуайхэ ожидаются особо сильные ливни.

Как сообщало ИА REGNUM, от сильной засухе на юго-западе Китая пострадало более 1 млн гектаров зерна. Сильнее всех пострадала провинция Юньнань.

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