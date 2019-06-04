Медведев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Москва, , 10:32 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Желаю всем мусульманам России здоровья, благополучия и светлых праздничных дней», — говорится в поздравительной телеграмме.

Премьер-министр отметил большую созидательную работу, которая проводит российская умма (религиозная община), — она уделяет серьезное внимание просветительской и образовательной деятельности, участвует в благотворительности, а также вносит значимый вклад в противодействие экстремистской идеологии в России.

Как сообщало ИА REGNUM, праздник Ураза-байрам является одним из двух самых значимых праздников в исламе. Он наступает по окончании священного месяца Рамадан, когда всем мусульманам предписано не принимать пищу в светлое время суток и совершать благие дела.

Ранее с праздником Ураза-байрам поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межнационального диалога, единение народов страны.

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