Мусульмане всего мира встречают праздник Ураза-байрам

Москва, , 10:30 — REGNUM Мусульмане всего мира проводили священный месяц Рамадан, завершили пост и теперь радостно встречают великий праздник Ураза-байрам — день воздаяния за благие дела и большую духовную работу, укрепления семейных связей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман России 4 июня.

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По традиции, утром сегодняшнего дня в мечетях прошли торжественные намазы в честь праздника разговения Ураза-байрам или Ид-аль Фитр, который является одним из двух самых значимых праздников в исламе и знаменует окончание 30-дневного поста, когда всем мусульманам предписано не принимать пищу в светлое время суток и совершать благие дела.

Добавим, что сегодня верховный муфтий, председатель Центрального Духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин обратился к верующим с поздравлениями и проповедью в Соборной мечети города Уфы «Ляля-Тюльпан» и провёл праздничное богослужение. Завершая проповедь, он пожелал всем мира, искренней веры и добрых деяний.

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Три выходных дня объявлены в Дагестане на Ураза-байрам

Добавим, что в этот день в исламе принято выплачивать милостыню разговения и прощать друг другу обиды. Праздник начинается с молитвы и завершается торжественной трапезой.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь окончания священного месяца Рамадан жители Ингушетии получили три выходных дня. Согласно указу главы республики Юнус-Бека Евкурова объявлены нерабочими днями 4, 5 и 6 июня. Эти же дни будут выходными по случаю наступления праздника разговения и в Чечне. В Дагестане нерабочими днями объявлены 5−7 июня. В других республиках Северного Кавказа — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии — в честь праздника традиционно объявляют по одному выходному дню.