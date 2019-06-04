Авиакомпания China Southern перекинет мост между Гуанчжоу, Урумчи и Веной

Гуанчжоу, Китай, , 10:26 — REGNUM Китайская авиакомпания China Southern Airlines запустит новый маршрут между Гуанчжоу, Урумчи и австрийской Веной, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Маршрут соединит столицу провинции Гуандун города Гуанчжоу на юге Китая со столицей Синьцзяна на северо-западе Китая и столицей Австрии Венной, сообщили в компании.

Он также станет первым прямым маршрутом, который соединит Синьцзян с сердцем Европы, значительно сократив время перелета между Синьцзяном и Европой. Рейсы будут осуществляться каждый вторник, четверг и субботу, начиная с 18 июня. Время перелета составит семь часов.

Отметим, что China Southern базируется в Гуанчжоу и имеет в своем распоряжении 840 самолетов — крупнейший гражданский флотов Азии и третий в мире. В 2018 году компания перевезла 139 млн пассажиров по 160 международным маршрутам в более 70 стран по всему миру.

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