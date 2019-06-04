Иркутский политех в 2018 году запустил 300 электронных курсов

Иркутск, , 10:23 — REGNUM Наряду с традиционным очным обучением Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) активно развивает электронную образовательную среду, заявил ректор Михаил Корняков на расширенном заседании учёного совета вуза.

«Развитие электронного обучения — это очень важный инструмент, который нужно использовать параллельно с очным обучением. В настоящее время у нас 750 электронных курсов, из них 300 было создано в 2018 году», — приводят слова Корнякова в пресс-службе университета.

По его словам, в Иркутском политехе открыта студия для записи онлайн-курсов, которая позволяет преподавателю быть режиссером. Преподаватель может самостоятельно монтировать и корректировать курсы, которые он записывает. Кроме того, цифровая платформа ИРНИТУ включена в ресурс «одного окна», разрабатываемый по федеральной программе «Современная цифровая образовательная среда».

Читайте также: ИРНИТУ планирует привлечь китайских студентов через рекрутинговое агентство