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Иркутский политех в 2018 году запустил 300 электронных курсов

Общество

В университете работает студия для записи онлайн-курсов

Иркутск, 4 июня 2019, 10:23 — REGNUM  Наряду с традиционным очным обучением Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) активно развивает электронную образовательную среду, заявил ректор Михаил Корняков на расширенном заседании учёного совета вуза.

«Развитие электронного обучения — это очень важный инструмент, который нужно использовать параллельно с очным обучением. В настоящее время у нас 750 электронных курсов, из них 300 было создано в 2018 году», — приводят слова Корнякова в пресс-службе университета.

По его словам, в Иркутском политехе открыта студия для записи онлайн-курсов, которая позволяет преподавателю быть режиссером. Преподаватель может самостоятельно монтировать и корректировать курсы, которые он записывает. Кроме того, цифровая платформа ИРНИТУ включена в ресурс «одного окна», разрабатываемый по федеральной программе «Современная цифровая образовательная среда».

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