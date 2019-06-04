Собянин поздравил мусульман с Ураза-байрам

Москва, , 10:17 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Его письмо опубликовано 4 июня на сайте Совета муфтиев России.

«Мусульманская община Москвы вносит большой вклад в развитие межконфессионального диалога, сохранение и укрепление мира и согласия в многонациональной российской столице. Наше плодотворное сотрудничество является важным фактором приумножения традиций добрососедства и способствует развитию города», — написал мэр.

В Москве 4 июня перекрыто и ограничено движение сразу в нескольких местах для празднования Ураза-байрам.

Возле Московской соборной мечети перекрыты улицы Дурова, Мещанская, части улиц Щепкина, Гиляровского, а также Капельского и Выползов переулки. У Исторической мечети перекрыты улица Большая Татарская, а также Старый Толмачёвский, Малый Татарский, Клементовский и Озерковский переулки.

Полностью перекрыта и улица Ахмата Кадырова в Южном Бутово. Ограничено движение возле мечети на улице Хачатуряна.

Ранее в Совете муфтиев России назвали предполагаемое число участников праздника в Москве — 200 тысяч человек, из которых 130 тысяч должны прийти к Московской соборной мечети, передаёт агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил телеграмму и поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам.

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