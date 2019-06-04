Спикер Госдумы отметил работу мусульманской уммы в развитии добрососедства

Москва, , 10:13 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман с Ураза-байрам и отметил роль уммы в развитии веротерпимости и добрососедства.

«Поздравляю всех мусульман России с праздником Ураза-байрам. Завершение священного месяца Рамадан неразрывно связано с духовным и нравственным очищением», — отметил Володин.

«Мусульманская умма России многое делает для сохранения обычаев и культуры ислама, поддерживает и развивает многовековые традиции добрососедства и веротерпимости», — отметил в своем поздравлении спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 июня утром в мечетях прошли торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам, который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан. Ураза-байрам длится три дня после 30-дневного поста и является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.