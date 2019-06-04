В Приамурье не выполнили указы Путина по повышению зарплат медикам

Благовещенск, , 10:24 — REGNUM Согласно данным, приведенным Амурстатом, показатели «дорожной карты» в части повышение уровня заработной платы медицинских работников в Приамурье не достигнуты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При обращении к статистике, опубликованной на официальном сайте Амурстата, видно, что за первый квартал 2019 года в Приамурье средняя заработная плата составила 39 786,2 руб., а по разделу «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» средняя зарплата составила 43 160,4 руб.

Если смотреть по уровням, обозначенным в «дорожной карте», видно, что врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) за указанный период в среднем получают 78 868,6 руб., что составляет 198% от средней заработной платы по региону.

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) в отчетном периоде получал в среднем 39 540,4 руб., что составляет 99% от средней региональной зарплаты.

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) в первые три месяца 2019 года получал в среднем 39 428,7 руб., что также составляет порядка 99% от средней зарплаты в области.

В целом можно судить о выполнении «дорожной карты»: формально показатели, требуемые «майскими указами», не достигнуты.

В своих майских указах президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2018 году повышение размера заработной платы врачей до 200% от средней зарплаты по региону и младшему и среднему медперсоналу — до 100% от средней зарплаты в соответствующем регионе. Тогда же предполагалось, что «дорожная карта» — это не только «положение о зарплате», но и некий план мероприятий системного изменения отрасли, направленный на повышение эффективности труда всей системы российского здравоохранения.

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Во время встречи губернатора Приамурья Василия Орлова со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко руководитель региона прямо попросил денег, признав, что выполнение «дорожной карты» невозможно решить в Приамурье средствами регионального бюджета.

«Мы обсудили наиболее злободневные вопросы для региона — это здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство. В частности, вопрос необходимости выделения дополнительных средств за счёт федерального бюджета, в том числе и для исполнения майского указа по выравниванию заработной платы медицинским работникам. С учётом перспектив роста заработной платы нам необходимо будет предусматривать на это значительные суммы в ближайшие годы. Считаем, что федеральный бюджет может оказать нам в этом помощь», — сказал Василий Орлов.

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Ранее, при посещении больницы в Белогорске, Василий Орлов признал, что в вопросе заработной платы медперсонала возникли явные перекосы, решить которые он предполагает при поддержке Министерства здравоохранения и Минфина России.

«Действительно есть снижение по первому кварталу по заработной плате. С коллегами из минфина и минздрава думаем, каким образом эту ситуацию решить. Она наиболее актуальна для нескольких амурских больниц. Алгоритмы решения есть, понимаем, что делать, находимся в дискуссии с федеральным Министерством здравоохранения», — прокомментировал ситуацию губернатор.

Тогда же губернатор озвучил и своё видение ситуации, посчитав несправедливой существующую систему распределения отчислений ФОМС: когда прогнозируемый рост зарплат на 2019 год составит 15−16%, а индексация дотаций из ФОМС поднимется всего на 5,5%, при том, что только 70% средств, направляемых в бюджет Приамурья из ФОМС, может тратиться на заработную плату.

В своём отчёте по итогам работы за год Василий Орлов отметил, что область достигла высоких показателей в своём развитии, однако за сутки до отчета региональный министр здравоохранения Андрей Субботин попросился в отставку, не комментируя своё решение. Наблюдатели связывали это решение с провалом в реализации «дорожной карты» — если дело дошло до того, что губернатору пришлось просить деньги у председателя Совфеда.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения России не выполнило три из пяти целевых показателей государственной программы «Развитие здравоохранения». К такому выводу по итогам проверки пришла Счётная палата России.

В частности, в 2018 году Минздрав РФ не достиг установленных показателей по продолжительности жизни, смертности от новообразований и качеству медицинской помощи. Не выполнены показатели по охвату населения медицинскими осмотрами для выявления туберкулеза и освидетельствования ВИЧ-инфекции. Большинство регионов — 50 из 85 — не выполнили указа президента России в части повышения средней зарплаты среднего и младшего персонала медицинских работников.