СКР проверит информацию о нарушении прав детей-сирот в Хабаровске

Хабаровск, , 09:59 — REGNUM После появившейся в СМИ информации о том, что в Хабаровске бывшие воспитанники детских домов устроили акцию протеста из-за непредоставленного им жилья, проводится проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц правительства Хабаровского края признаков преступления, предусмотренного ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«Бывшие воспитанники детских домов, не дождавшиеся положенного им по закону жилья, выступили с протестом, — говорится в сообщении. — По факту нарушения прав лиц из числа детей-сирот … организована проверка».

В средствах массовой информации отмечается, что речь идет об 11 сиротах, которым отказали в предоставлении жилья. Местный суд, по данным журналистов, принял решение в пользу экс-воспитанников детских домов, однако вопрос так и не был решён.

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