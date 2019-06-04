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Законопроект о запрете «клеток» в судах «не готов организационно»

Общество

Были случаи побега из зала суда

Екатеринбург, 4 июня 2019, 10:05 — REGNUM  Законопроект, отменяющий использование «клеток» или прозрачных стеклянных кабин для подсудимых, пока является сырым. Об этом 4 июня заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») во время пресс-подхода в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам парламентария, представленный проект закона оказался «не готов организационно». Крашенинников обратил внимание на вопросы безопасности.

«Люди порой обвиняются в совершении особо тяжких преступлений. Напомню, в Московской области был побег с тяжелыми последствиями. Нам не надо закрывать на это глаза», — считает депутат.

Тем не менее законопроект не стоит откладывать — нужно решить «организационные моменты». Теперь всё зависит от авторов законопроекта — как быстро они внесут изменения, сказал Крашенинников.

Напомним, законопроект, отменяющий использование клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний, внесли в Госдуму члены Совета Федерации в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия может полностью отказаться от клеток и «аквариумов» в зале суда

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