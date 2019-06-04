В чае известных производителей обнаружили кишечную палочку и плесень

Москва, , 09:53 — REGNUM Российская система качества (Роскачество) проверила самые распространенные в России торговые марки пакетированного чая и выявила в 11 из них бактерии кишечной палочки. Итоги проверки опубликованы 4 июня на сайте автономной некоммерческой организации.

Отмечается, что всего было проверено 35 торговых марок чая, в том числе из России, Индии, Польши и Шри-Ланки.

Так, группы бактерий были обнаружены в пакетированных Alokozay, Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», «Тот самый чай» и листовом «Традиция». Специалисты считают, что это могло быть вызвано качеством сырья, а также несоблюдением условий хранения.

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Кроме того, в пакетированном чае марок Dilmah и «Краснодарский» оказалось в три и четыре раза больше плесени, чем допускается нормами.

Вместе с тем в Роскачестве заверили, что во всех протестированных марках чая серьезных нарушений выявлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества провели исследование плавленых сыров 20 торговых марок, произведенных в России и Белоруссии. Были протестированы пастообразные плавленые сыры по 70 показателям качества и безопасности.

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