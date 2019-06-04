Пермяка обвиняют в совершении 36 сексуальных преступлений против детей

Пермь, , 09:51 — REGNUM В Пермском крае завершено расследование уголовного дела о серии преступлений против половой неприкосновенности детей. Фигурантом является 33-летний мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Прикамью.

По данным следственных органов, мужчина обвиняется в совершении 36 преступлений. Ему инкриминируют изнасилование детей в возрасте до 14 лет, а также действия сексуального характера и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.

Следствием установлено, что пермяк с 2009 года совершал преступления в отношении детей его знакомых и близких родственников. Свои действия мужчина фиксировал на фото‑ и видеокамеры. В 2017 году фигурант распространял порноматериалы с изображением детей в интернете. Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружены электронные носители с фото и видеофайлами.

Объем уголовного дела составил 10 томов. Допрошены более 30 свидетелей, восемь потерпевших и их законных представителей, проведено 18 экспертиз, в том числе судебно-медицинские и комплексные амбулаторные психолого-психиатрические.