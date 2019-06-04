Дзерены бегут из Монголии в Забайкалье

Чита, , 09:56 — REGNUM Сотрудники Даурского заповедника впечатлены массовой миграцией дзеренов из Монголии в Забайкальский край. Как утверждается на официальном сайте этой организации, нашествие стало рекордным, по меньше мере, за последние 100−150 лет.

«До 100 тысяч антилоп зашли в пределы края, распространившись почти по всем степным районам, наиболее массово — в Ононском и Оловяннинском. Первопричина этого — продолжительная засуха, продлившаяся в Монголии, без малого, 20 лет», — поясняют учёные.

Вместе с тем, они опасаются, что ситуация может привесит к массовой гибели животных на проволочных ограждениях вдоль российско-монгольской границы. Поэтому одной их основных задач в Даурском заповеднике обозначена помощь животным: стада дзеренов, скопившиеся вдоль ограждения в попытке уйти к своим местам размножения, будут выпускать обратно в Монголию.

Напомним, аналогичная картина в Забайкале наблюдалась и в 2017 году. Краснокнижные зобатые антилопы стали регулярно заходить в Россию из-за относительно хороших кормовых условий, полагают учёные. В ноябре 2011 года в Забайкальском крае создан природный заказник федерального значения «Долина дзерена», распоряжение об образовании которого подписал тогда ещё председатель правительства РФ Владимир Путин.

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