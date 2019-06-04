В Воронеже на месте старинного кладбища построят многоэтажку

Воронеж, , 09:43 — REGNUM Многоэтажный жилой дом планируется построить на территории старинного слободского кладбища при храме Рождества Христова — в Левобережном районе Воронежа. О том, что на территории старинного захоронения выкопали останки десятков воронежцев, сообщила на своей странице в соцсети председатель Общественного совета при управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области, заместитель председателя Воронежского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член комиссии по культурному наследию городского округа город Воронеж Ольга Рудева.

«Останки воронежцев выкопаны, сложены в мешки, в ямах видны ниши от выдернутых из земли гробов. Как вам эта история? На территории кладбища планируется строительство жилого дома», — написала Рудева, позже добавив, что собственник все же вызвал поисковиков для «извлечения ненужного из земли».

«То есть хотят, видимо, изобразить ситуацию: «Какое кладбище? Нет его и не было, мы всё проверили, перекопали». На сегодняшний день около двух десятков ям и столько же мешков с костями», — добавила эксперт.

Участок, о котором идет речь, принадлежит строительной компании «Выбор» — он был куплен в 2015 году. При проведении обязательных в таких случаях археологических исследований почему-то ничего не нашли

«Нами будут проведены ещё геолого-геодезические работы с целью проектирования. Мы это планируем после завершение работ поисковиками, 2−3 месяца. У нас есть с церковью договорённость и епархией, потому что участок стеснённый и будет организовано таким образом благоустройство, чтобы крестные ходы данной церкви осуществлялись на прилегающей территории», — прокомментировала «Вести-Воронеж» заместитель генерального директора строительной компании Светлана Кузнецова.

Отметим, что в 2015 году под снос чуть попал сам храм Рождества Христова — он является старейшим храмом Левобережного района, хотя и многократно перестраивался: построен он был в конце 17 века, сначала был деревянным, а в 1856 году церковь возвели в камне. С 1932 года церковь была закрыта, а в ее здании в разные годы размещались клуб, фабрика, склад и даже общежитие для военнопленных. Рядом с церковью — обширное старинное кладбище с сохранившимися склепами. Тогда на месте храма тот же «Выбор» планировал строительство дома, но после того, как тревогу забили общественники, а история получила резонанс в СМИ, от сноса храма отказались, хотя и успели демонтировать часть здания.

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