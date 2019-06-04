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Tinder опроверг передачу данных о пользователях властям РФ

Общество

Компания, чтобы соответствовать требованиям закона, зарегистрировалась в реестре

Москва, 4 июня 2019, 09:42 — REGNUM  Сотрудники сервиса знакомств Tinder, зарегистрированного в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора, не передавали какие-либо данные пользователей властям Российской Федерации. Об этом официальный представитель сервиса сообщил газете «Коммерсантъ».

По словам источника, компания, чтобы соответствовать требованиям закона, зарегистрировалась в реестре.

«Эта регистрация … не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам», — сказал представитель сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор внес в реестр ОРИ в сети сервис знакомств Tinder.

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