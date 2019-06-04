Пассажиропоток на МЦК с начала года вырос почти на 16%

Москва, , 09:34 — REGNUM В Москве с начала 2019 года поток пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК) увеличился почти на 15,9%, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается на сайте РЖД.

За январь-май поезда МЦК перевезли около 58,2 млн пассажиров. Совершено около 11,9 млн поездок (+9,8%).

Отмечается, что рекордное количество пассажиров на МЦК зафиксировано 3 апреля 2019 года — 561 тыс. 956 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, с момента открытия МЦК (10 сентября 2016 года) поездами-«ласточками» воспользовались более 325,1 млн пассажиров.

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