Представители Lotte World Tower были удостоены премии Stevie Awards

Сингапур, , 09:34 — REGNUM Представители Lotte World Tower были удостоены премии Asia-Pacific Stevie Awards (Stevie Awards). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Lotte.

Известно, что представители Lotte World Tower были удостоены двух наград данной премии: за развитие бренда (рекламный ролик со смотровой площадкой Seoul Sky) и за инновации в сфере средств массовой информации, визуальных коммуникаций и развлечений (медиа-контент со смотровой площадкой Seoul Sky).

Asia-Pacific Stevie Awards — международная премия, присуждаемая за инновационные достижения компаний и государственных учреждений 29 стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году на премию, прошедшую 31 мая в пятизвездочном отеле InterContinental Singapore, было номинирована 900 работ из 16 стран мира.

Известно, что ранее, в 2017 году представители Lotte World Tower были удостоены премий Red Dot Design Award и Good Design Award в разных номинациях.