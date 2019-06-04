Вторник, 4 Июня 2019 года
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Представители Lotte World Tower были удостоены премии Stevie Awards

Общество

Представители Lotte World Tower были удостоены данной премии за развитие бренда и за инновации в сфере средств массовой информации, визуальных коммуникаций и развлечений

Сингапур, 4 июня 2019, 09:34 — REGNUM  Представители Lotte World Tower были удостоены премии Asia-Pacific Stevie Awards (Stevie Awards). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Lotte.

Известно, что представители Lotte World Tower были удостоены двух наград данной премии: за развитие бренда (рекламный ролик со смотровой площадкой Seoul Sky) и за инновации в сфере средств массовой информации, визуальных коммуникаций и развлечений (медиа-контент со смотровой площадкой Seoul Sky).

Asia-Pacific Stevie Awards — международная премия, присуждаемая за инновационные достижения компаний и государственных учреждений 29 стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году на премию, прошедшую 31 мая в пятизвездочном отеле InterContinental Singapore, было номинирована 900 работ из 16 стран мира.

Известно, что ранее, в 2017 году представители Lotte World Tower были удостоены премий Red Dot Design Award и Good Design Award в разных номинациях.

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