Жители ливийских лагерей для беженцев находятся в опасности – ООН

Триполи, , 09:22 — REGNUM Тысячи беженцев, содержащиеся в ливийских лагерях, находятся в опасности из-за ухудшения положения в Триполи и вокруг него, передает The Guardian Africa со ссылкой на внутренний документ ООН.

В документе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) сообщается, что в лагерях содержится 5378 беженцев. Из них 3919 человек — подмандатные лица. Около 27% всех беженцев — дети, в том числе и младенцы.

В Ливии 4148 беженцев находятся в опасных зонах — в Триполи и на северо-западе страны. В апреле военизированная группировка атаковала лагерь для беженцев около Триполи. Нападавшие стреляли молодых людей, в результате атаки погибли по меньшей мере два человека, более 20 были ранены. После инцидента многие люди были эвакуированы, однако жители других лагерей все еще находятся в опасности.

«Ситуация в ливийских лагерях для беженцев значительно ухудшилась с начала боев около Триполи. Обычно скудные поставки продовольствия стали еще меньше, многие люди рассказывают, что не ели в течение нескольких дней», — сообщил глава ливийской миссии организации «Врачи без границ» Сэм Тёрнер.

UNHCR призывает власти Ливии эвакуировать беженцев. В лагерях им не хватает еды и воды, многие люди болеют туберкулезом и инфекциями грудной клетки. Беженцы сообщили о 22 летальных исходах от болезней и голода в лагере Зинтан на северо-западе Ливии. В этом лагере проживают 754 человека, из них 744 — подмандатные лица.

В четверг, 30 мая, UNHCR эвакуировало 149 человек из уязвимых групп беженцев, в том числе 65 детей, в Рим.