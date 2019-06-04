Найдены тела еще двух погибших при столкновении судов в Будапеште

Будапешт, , 09:19 — REGNUM Спустя пять дней после столкновения двух речных судов в Будапеште (Венгрия) водолазам удалось достать тела двух погибших, пишет газета Bild 4 июня.

Венгерские и южнокорейские водолазы извлекли из Дуная тела женщины и мужчины. Первое тело было найдено в месте, где затонула туристическая лодка, второе — в 100 км от места происшествия.

Дальнейшие поиски пропавших без вести осложнены вопросом: поднимать затонувшее судно при помощи крана или искать тела внутри лодки на глубине. Первый вариант потребует отсрочки для доставки подходящего крана, второй — крайне опасен для водолазов.

Таким образом, обнаружены тела девятерых погибших. 19 человек числятся пропавшими без вести. Семеро смогли спастись. Все туристы, находившиеся в лодке, были гражданами Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 мая речной теплоход Viking Sigyn столкнулся с туристическим катером. Катер ушел подводу за семь секунд. Полиция задержала капитана теплохода, гражданина Украины.

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