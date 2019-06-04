Владелец BitTorrent заплатил рекордные $4,5 млн за обед с Уорреном Баффетом

Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Владелец известного торрент-клиента BitTorrent и владелец блокчейн-компании TRON китайский бизнесмен Джастин Сан стал победителем специального ежегодного благотворительного аукциона за право пообедать с миллиардером и главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом. Об этом Сан написал на своей странице в Twitter.

За право пообедать с Баффетом Сан заплатит рекордные $4,57 млн.

«Я смотрю на предстоящий обед с Баффеттом как на возможность добиться взаимопонимания и роста», — написал Сан.

Китайский бизнесмен также пригласил лидеров блокчейн-индустрии встретиться с «титаном инвестиций».

Как сообщало ИА REGNUM, обед проходит в престижном ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка. Победитель торгов может пригласить с собой еще семь человек. В 2018 году возможность пообедать с Баффетом была продана на аукционе за $3,3 млн.

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Компания BitTorrent была основа в сентябре 2004 года, она известна созданием одноименного peer-to-peer протокола (на его базе строятся децентрализованные сети), а также своими клиентами μTorrent и BitTorrent. Блокчейн-компания TRON объявила о покупке BitTorrent в июле 2018 года.