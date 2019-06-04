В военной зоне за пределами России остаются 1,4 тыс. детей из Дагестана

Махачкала, , 09:21 — REGNUM Порядка 1,4 тыс. детей из Дагестана в настоящее время находятся в зоне вооруженных конфликтов за пределами России. Преимущественно это Сирия и Ирак. Об этом 3 июня на заседании Антитеррористической комиссии республики рассказала уполномоченный при главе региона по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

По словам омбудсмена, работа по возвращению детей на родину ведется на международном уровне. В июне в Россию должен прибыть борт с 23 несовершеннолетними, рожденными российскими гражданами за пределами страны.

«Самая главная наша задача — это определить, был ли у детей опыт террористической подготовки. <…> В целом состояние [ранее возвращённых] детей не вызывает беспокойств, особенно возрастной группы до шести лет. В более старшей группе есть единичные случаи с признаком тревожности и страхов», — рассказала Ежова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года из иракской зоны военного конфликта в Россию вернули 30 детей. Большинство из них (24 человека) — это выходцы из Дагестана. Остальные малыши являются уроженцами Чечни, Москвы и Пензы.

В марте 2019 года в Россию из Сирии привезли 11-летнего мальчика, которого пять лет назад из Дагестана на Ближний Восток тайком вывез отец. Все эти годы мать ребёнка предпринимала попытки вернуть сына домой, но безуспешно. В конце концов женщина обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову, который вмешался в ситуацию и занялся спасением мальчика и его последующим возвращением.

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