В Москве стартует программа отдыха детей «КультЛето»

Москва, , 09:08 — REGNUM В Москве с 4 июня начинается программа городского летнего отдыха детей «КультЛето». Разнообразные кружки и секции откроются в 167 культурных центрах, сообщается на портале мэра столицы.

Дети смогут на занятиях научиться играть на барабанных установках, рисовать в технике граттажа и освоить некоторые профессии, например актера, сценариста или режиссера.

Все занятия будут проходить в формате интенсивов. Всего для детей и взрослых разработано порядка 800 интенсивов. Больше половины из них будут бесплатными.

Читайте также: В парках Москвы откроются летние детские лагеря

Как сообщало ИА REGNUM, программа летнего отдыха для детей «КультЛето» впервые стартовала в Москве 1 июня 2019 года. Свои двери открыли более 200 культурных центров.

Ранее на эту тему: В Москве впервые запускают программу для детей «КультЛето»