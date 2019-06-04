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В Москве стартует программа отдыха детей «КультЛето»

Общество

Кружки и секции откроются в 167 культурных центрах

Москва, 4 июня 2019, 09:08 — REGNUM  В Москве с 4 июня начинается программа городского летнего отдыха детей «КультЛето». Разнообразные кружки и секции откроются в 167 культурных центрах, сообщается на портале мэра столицы.

Дети смогут на занятиях научиться играть на барабанных установках, рисовать в технике граттажа и освоить некоторые профессии, например актера, сценариста или режиссера.

Все занятия будут проходить в формате интенсивов. Всего для детей и взрослых разработано порядка 800 интенсивов. Больше половины из них будут бесплатными.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа летнего отдыха для детей «КультЛето» впервые стартовала в Москве 1 июня 2019 года. Свои двери открыли более 200 культурных центров.

Ранее на эту тему: В Москве впервые запускают программу для детей «КультЛето»

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Организация летнего отдыха детей
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