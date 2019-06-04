Депутат Рады Мосийчук ударил тростью по лбу депутата Ляшко — СМИ

Киев, , 09:17 — REGNUM Между депутатами Верховной рады и бывшими однопартийцами Игорем Мосийчуком и Олегом Ляшко произошла драка, сообщило 3 июня издание Strana.ua.

По информации издания, Мосийчук ударил Ляшко тростью по лбу:

«Мосийчук на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. На фото и видео можно увидеть след и царапину. Олега Валерьевича сильно гримируют, но опухоль все равно не удается скрыть полностью. Причина ссоры — глобальный скандал. Общая ситуация внутри партии — деньги, бюджет, медиаподдержка, развал структуры», — сообщил журналистам источник в «Радикальной партии».

Драка произошла ещё до выхода Мосийчука из «Радикальной партии». Отметим, что сам депутат всё отрицает:

«Никого я не бил. Это просто слухи, не более. Я сейчас со всеми общаюсь вежливо. У меня были конфликты с другими членами партии, без имен. О причинах моего выхода из партии я скажу после 21 июля, а может, напишу о них в своих мемуарах, когда выйду на политическую пенсию», — заявил Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Мосийчук напал на журналиста Александра Семченко в студии одного из телеканалов. Получив отпор, он ударил уходящего Семченко тростью по спине.

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