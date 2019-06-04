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В Самаре будут судить оренбуржцев, обвиняемых в угоне дорогих иномарок

Общество

Суд Оренбурга передал уголовное дело в Самару, поскольку там находится большинство свидетелей и потерпевших

Оренбург, 4 июня 2019, 09:03 — REGNUM  В Оренбурге полицейские завершили расследование уголовного дела об угоне автомобилей премиум-класса и передали его в суд. Однако суд Ленинского района города в свою очередь передал материалы дела в Самару. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, в угоны дорогих иномарок совершались на территории Оренбурга и Самары, но в Самаре находиться большинство свидетелей и жертв преступлений.

По данным правоохранительных органов, двух жителей Оренбурга обвиняют в особо крупных кражах. Следствием установлено, что в 2018 году с ул. Донковцева был угнан автомобиль Lexus. Похищенную машину обнаружили в гараже-отстойнике. В совершении преступления обвинили двух оренбуржцев.

В рамках расследования уголовного дела выявлены новые эпизоды. Полицейские говорят о причастности фигурантов к трем аналогичным преступлениям на территории Самары, где в 2016 году совершен угон трех автомобилей: одного марки «Lexus» и двух — «Toyota Land Cruiser». Реализовать похищенные транспортные средства не представилось возможным, так как в ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение иномарок.

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Хищения автомобилей
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