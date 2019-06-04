Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в суд

Бразилиа, , 08:52 — REGNUM Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд. Об этом сообщает Globoesporte со ссылкой на свои источники.

«Неймар был вызваны в суд для дачи показаний», — передает вещатель.

Ранее ряд СМИ сообщал, что нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, который обвиняется в изнасиловании, может быть осуждён на пять лет. Женщина, имя которой не разглашается, утверждает, что «инцидент» якобы произошёл в Париже 15 мая.

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