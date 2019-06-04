Все автобусы и общественные парки южнокорейского Сеула оборудуют Wi-Fi

Сеул, , 08:54 — REGNUM К 2020 году во всех автобусах и общественных парках столицы Южной Кореи появится общественный Wi-Fi. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

По их словам, к 2020 году общественный Wi-Fi появится во всех автобусах города, включая межрайонные автобусы.

Известно, что к октябрю 2019 года общественный Wi-Fi появится в 1499 автобусах, а к декабрю 2019 года — до 6000 городских автобусов и 1 405 межрайонных автобусов. На сегодняшний день, лишь 3,6% автобусов в городе оснащены Wi-Fi.

Также, к концу года общественный Wi-Fi появится на 358 автобусных остановках, к 2020 году их количество увеличится до 2000 единиц.

Кроме того, около 300 Wi-Fi роутеров будет установлено в 24 парках города, совокупная площадь которых равна 100 тыс. кв. м.