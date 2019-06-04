Листовой — лучше: в Роскачестве заварили чёрный чай 35 марок

Москва, , 08:45 — REGNUM Исследование популярных в России марок чёрного чая — листового и пакетированного — провели эксперты Роскачества. Они проверили образцы продукции по 178 показателям качества и безопасности, говорится в сообщении организации.

На экспертизу взяли 48 листовых и пакетированных чаев 35 брендов, произведенных в России, ОАЭ, Шри-Ланке, Индии и Польше. Все образцы являются чаем без посторонних примесей и без превышения потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов.

«Потребитель может быть спокоен: весь протестированный чай является чаем», — заверили в Роскачестве.

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В 40 из 48 закупленных чаев обнаружены незначительные следы пестицидов. Нет пестицидов в пакетированном чае Basilur, Milford, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke bond и листовом Akbar и «Традиция». В 10 случаях из 13 качество листового чая того же бренда оказалось выше, чем пакетированного: это Akbar, Gordon, Dilmah, Riston, Brooke bond, «Принцесса Нури», Alokozay, «Золотая чаша», «Майский», Tess.

В пакетированном чае Dilmah и «Краснодарский» оказалось соответственно в три и четыре раза больше плесени, чем допускается нормами. Бактерии кишечной палочки обнаружены в образцах пакетированного чая Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае «Традиция».

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