Больше всего школ и детсадов без канализации – в Якутии: Роспотребнадзор

Якутск, , 08:39 — REGNUM В 294 школах и 298 детских садах Якутии нет канализации, и это самый высокий показатель среди всех регионов России. Республика фактически возглавила ТОП-5 субъектов страны с самой неблагополучной ситуацией в этой сфере, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных из доклада федерального Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».

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В нём Якутия названа в списке пяти регионов, в которых проблема отсутствия централизованных систем водоснабжения и канализации в дошкольных и общеобразовательных организациях стоит наиболее остро. Централизованного слива отходов нет в 298 дошкольных организациях (38,9%) и 294 школах (43,2%). При этом в субъектах, соседствующих с республикой в списке неблагополучных по анализируемому показателю, количество таких учреждений образования гораздо ниже, исключение — Забайкальский край, где без канализации работают 180 дошкольных организаций (31,5%) и 344 школы (53,2%)

Что касается водоснабжения, оно отсутствует в 355 детских садах Якутии (46,3%) и 331 школе (48,7%). Если говорить о питьевой воде, то Якутия возглавила список семи регионов, в которых доля проб воды, не отвечающих нормативам, превышает 5%. В Якутии этот показатель самый высокий и составляет 11,5%.

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В итоге Роспотребнадзор отнёс Якутию к группе субъектов страны с наибольшим уровнем влияния комплекса санитарно-гигиенических факторов на состояние здоровья населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства образования республики, в 2017 году доля неблагоустроенных дошкольных учреждений в сёлах Якутии составляла 76%, в городах — 6%. В этих детских садах нет ни водоснабжения, ни канализации.