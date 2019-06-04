ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей — СМИ

Москва, , 08:28 — REGNUM Федеральная служба безопасности РФ несколько месяцев назад запросила у «Яндекса» ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает 4 июня РБК со ссылкой на источники на IT-рынке.

По словам одного из них, «Яндекс» так и не предоставил ФСБ ключи для дешифровки. В компании считают, что в ведомстве слишком широко трактует норму так называемого «закона Яровой».

Требуемые ФСБ сессионные ключи дают доступ не только к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре организаторов распространения информации сервисам «Яндекса».

Отмечается, что непредоставление ключей в установленный законом срок влечет штраф до 1 млн рублей. В случае, если и после этого компания не предоставит ключи, Роскомнадозор вынесет предписание об устранении нарушения.

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Если «Яндекс» не исполнит предписание, Роскомнадзор может обратиться в суд с требованием заблокировать сервисы компании. Однако, считают специалисты, такое развитие событий маловероятно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что стойкая криптография, применяемая в мессенджерах, мешает эффективно бороться с террористами. Для решения этой задачи Россия выступила за создание прозрачной для контроля системы депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями.

По его словам, мессенджеры с высокой степенью криптозащиты используются боевиками для координации и контроля, как и почтовые сервисы, защищающие персональные данные пользователей, онлайн-игры и теневой сектор интернета.

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